Feira do Livro é marcada por bom público e boas vendas

Entre os dias 4 e 9 de outubro, foi realizada a 41ª edição da Feira do Livro de Alegrete. Promovida pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, em parceria com o Sistema Fecomércio Sesc, o evento teve como patrono o escritor Marcelo Rocha, homenageadas, a autora Rosane Castro, a musicista Iracema Marconato e poeta Laci Osório (In memorian).

Com o tema “Ler é Dar Vida a Imaginação”, a Feira teve, além de bancas de vendas, contação de histórias, palestras, bate-papos com escritores, oficinas literárias, espetáculos musicais e teatrais, lançamentos de livros e muito mais.

Juntamente com a atividade, aconteceu o I Seminario Jykre kar: diálogos para uma educação etnico-racial em Alegrete (3 e 4), o I Seminário Internacional do Povoamento Açoriano em Alegrete: 270 Anos de Celebração no Rio Grande do Sul (7). Todas as atividades aconteceram no largo e no ambiente interno do Centro Cultural Adão Ortiz Houayek.

O último dia a feira foi marcada pelo lançamento do FAC – Festival Alegretense da Canção, em que artistas locais relembraram grandes clássicos que concorreram e venceram o festival. Nomes como Nelson Mendes, Ricardo Piaget, Geraldine Brum, Thiago Simon, Didi e tantos outros talentos animaram a tarde de domingo, que contou com o encerramento musical da dupla EllesDois, formada por Zolá Duarte e Giovani Castilhos.

Na oportunidade o prefeito Márcio Fonseca do Amaral, saudou os presentes e enalteceu a importância das parcerias e na oportunidade entregou o troféu para a homenageada Iracema Marconato. Cláudia Rizzatti, diretora do Sesc, também reafirmou que somente com parcerias podemos garantir o sucesso de um evento. O vice prefeito, Jesse Trindade, agradeceu a presença do público e ressaltou a importância da feira do livro que retorna após um período de pandemia, por fim, Rui Medeiros, Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, agradeceu a toda a equipe de trabalho pela magnífica feira realizada e informou que ainda teremos muitas atividades culturais até o final do mês.

Outro destaque do evento, foi o stand do Centro Cultural, que se tornou um ponto de encontro de escritores, estudantes, professores e público que visitou a feira do livro, oferecendo atividades como: “Poesia ao Pé do ouvido”, “Ouça Quintana”, “Uma história por um verso”, “contações de histórias” e tantas outras atividades. Segundo os organizadores, mais de 15 mil pessoas circularam pela feira do livro. Os livreiros também informaram que as vendas foi as melhores dos últimos anos da feira do livro. No setor de alimentação, houve um boom de vendas que deixou os comerciantes satisfeitos em participar do evento.

Para 2023, a equipe organizadora pretende realizar o evento no mês de junho, devido ao grande número de feiras de livros que acontecem em outubro.

Fotos: Paulo Amaral