Feira do Peixe inicia amanhã em Alegrete

Tradicionalmente, o período próximo da Páscoa é o momento de maior volume de vendas de peixes no Rio Grande do Sul. Porém, a comercialização de pescado durante a Semana Santa esse ano chega com um ingrediente a mais: a preocupação com a pandemia provocada pelo novo coronavírus.

Como a orientação das autoridades de saúde é evitar as aglomerações, a Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Agricultura e Pecuária, vai promover a Feira do Peixe, nas terças e quintas-feiras, das 7h30 às 12h, na Praça Getúlio Vargas a partir de amanhã (18), juntamente com a Feira do Produtor.

O objetivo é evitar aglomerações durante a Semana Santa. Ao mesmo tempo, a Prefeitura quer apoiar os produtores durante o período do ano em que há maior procura por estes produtos.

A Feira do Peixe visa a proporcionar a população alegretense locais de comercialização que atendam as normas técnico-sanitárias, seguindo os critérios previstos pela Vigilância Sanitária Municipal e de acordo com os protocolos de prevenção da Covid-19.

O secretário municipal de Agricultura e Pecuária, Daniel Gindri ressalta que a prefeitura busca fazer com que o produto chegue ao consumidor final nesse momento de limitações impostas pelo coronavírus. “Queremos antes de tudo evitar aglomerações e, ao mesmo tempo, ajudar nossos produtores neste momento tão difícil que eles enfrentam desde 2020. Porém, neste ano, a data foi impactada fortemente pela pandemia”, enfatiza.

O secretário comenta que os produtores estão tentando se adaptar à situação. Além de mudar o local tradicional no Espaço do Feirante, ao lado da Unipampa, a prefeitura também optou por um evento prolongado, que acontecerá nos dias 18, 23, 25 e 30 de março e no dia 1º de abril, não centralizando em apenas uma data. “A feira contribuí muito, pois é comercializado um grande volume de peixes e movimentava a cadeia produtiva da cidade”, reitera Gindri.

Para colaborar com a comercialização de peixes dos produtores locais, a tradicional banca do produtor de hortaliças Pedro Alex Santos de Moraes, na sanga do Brandão, na avenida Tiarajú, também será uma excelente alternativa para a compra de pescados. Quanto aos espécimes cultivados, as carpas representam a maior quantidade dos pescados.

DPCOM