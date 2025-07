Feira do Produtor conquista a comunidade e terá edição fixa na Cidade Alta

Share on Email

A ação, organizada pela Secretaria de Agricultura, foi tão bem recebida que já tem data marcada para se repetir. A partir de agora, a Feira do Produtor na Cidade Alta acontecerá sempre no terceiro sábado de cada mês, no mesmo local.

Além dessa novidade, a tradicional edição no Espaço do Feirante segue mantida, ocorrendo normalmente no primeiro sábado de cada mês, garantindo mais oportunidades de renda para os produtores e acesso facilitado aos consumidores.

Outro ponto positivo é que o Cartão Feira (FaceCard Alimentação), destinado a servidores públicos, continua sendo aceito, o que fortalece ainda mais o movimento e a economia local.

A Feira do Produtor é reconhecida por incentivar a agricultura familiar, aproximando quem produz de quem consome, com produtos de procedência confiável e preços justos.