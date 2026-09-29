Feira Social é cancelada após equipes serem mobilizadas para atender famílias do Passo Novo

A Feira Social, que estava prevista para acontecer nesta quarta-feira (30), em Alegrete, foi cancelada pela Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social. A atividade seria realizada das 9h às 12h, na EMEB José Antônio Vilaverde de Moura, na Vila Piola.

Segundo a Secretaria, a decisão está relacionada à situação enfrentada pela comunidade do Passo Novo, onde equipes dos serviços de assistência social estão atuando para prestar atendimento às famílias afetadas pelo temporal registrado no último sábado (26).

Com a mobilização das equipes no distrito, a Secretaria optou pelo cancelamento da atividade que estava programada para esta quarta-feira.

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A Feira Social teria como objetivo aproximar a população dos serviços da área de assistência social, oferecendo orientações e atendimentos de diferentes setores. Entre as ações previstas estavam informações sobre o Cadastro Único, orientações do Conselho Tutelar e do CRAM, atendimentos do CRAS Sul, além de atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, PETI, Banco de Alimentos, Acessuas e outras iniciativas.

Também estava prevista a realização de palestra do Jovem Aprendiz, orientações sobre proteção social, gestão de parcerias e o Varal de Roupas Solidário e Banco de Vestuários.