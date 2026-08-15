Feira Social tem maior procura por Banco de alimentos e vestuário em Alegrete

A Escola Marcelo Faraco recebeu, na última sexta-feira (14), uma edição da Feira Social, promovida pela Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social de Alegrete. A atividade reuniu ações voltadas à assistência social e levou serviços e informações para a comunidade escolar.

Entre os atendimentos realizados durante a ação, estiveram as atividades do Banco de Vestuário e do Banco de Alimentos, iniciativas que integram a rede de apoio social do município e têm como objetivo auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade.

Além dos atendimentos, a programação também contou com atividades de orientação e conscientização junto aos estudantes. As equipes do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e do Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM) realizaram palestras para as turmas de 5º e 6º ano da escola.

Os encontros abordaram temas relacionados à proteção social, prevenção de situações de violência e à importância de conhecer os canais e serviços disponíveis para buscar ajuda e orientação.

A realização da Feira Social na escola faz parte da proposta da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social de aproximar os serviços públicos das comunidades. Ao levar as equipes para diferentes regiões do município, a iniciativa busca facilitar o acesso da população às informações, aos atendimentos e aos programas da rede de assistência social.

A ação também amplia o contato das crianças e adolescentes com temas relacionados à proteção e aos direitos, utilizando o ambiente escolar como espaço de informação e prevenção.

A Feira Social já teve outras edições em diferentes regiões de Alegrete. Em 2025, atividades foram realizadas na SAAIA, no bairro Promorar, e no bairro Piola, com a participação de diversos serviços da rede socioassistencial.

Com a edição realizada na Escola Marcelo Faraco, a Secretaria deu continuidade à estratégia de descentralização dos atendimentos, levando ações de assistência social diretamente para dentro das comunidades.