Feira Social vai levar vários serviços da Promoção Social direto à comunidade da Zona Leste

A Feira será das 8h às 11h com a oferta de serviços à comunidade é importante que as pessoas e famílias de bairros próximos aproveitem as orientações e atendimentos que serão oferecidos na Feira Social.

Esse trabalho é uma descentralização de todos os serviços da Secretaria quando vão levar todos os setores que atendem os vários programas socais em atendimentos mais próximo da comunidade.

A Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social realiza os seguintes serviços públicos à comunidade alegretense: CRAS ( 4); CREAS; Casa de Passagem; Moradia Transitória; Cozinha Comunitária CAD Único; Assesuas; Conselho Tutelar; Sala dos Conselhos; Administrativo, PETI, Programa Criança Feliz, Banco de Alimentos e Vigilância em Assistência Social.