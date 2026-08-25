Feirão de Empregos oferece vagas para colhedores nesta quarta-feira em Alegrete

Alegrete terá, nesta quarta-feira, 26 de agosto, uma nova oportunidade para quem está em busca de emprego. Um Feirão de Empregos será realizado no Sine de Alegrete, das 8h às 11h, com oferta de vagas para trabalhadores interessados em atuar como colhedores de laranja, em uma fazenda localizada em Cacequi, no município de Rosário do Sul.

A ação busca reunir candidatos em um único local para apresentação e encaminhamento às oportunidades de trabalho no setor rural. A orientação aos interessados é comparecer ao Sine durante o período do evento e levar seus documentos.

Vagas são destinadas ao trabalho na colheita

De acordo com a divulgação do Feirão, as oportunidades são destinadas a trabalhadores para atuar na colheita, uma atividade que tradicionalmente movimenta a contratação de mão de obra rural durante os períodos de safra.

O trabalho será realizado em uma fazenda localizada em Rosário do Sul, com deslocamento organizado para os trabalhadores selecionados.

Além da oportunidade de emprego, a proposta apresentada aos candidatos inclui uma estrutura de apoio durante o período de trabalho. Entre os benefícios divulgados estão café da manhã, café da tarde, almoço, transporte e cesta básica de assiduidade, além do salário compatível com a função.

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Trabalhadores terão transporte e retorno para casa

Um dos principais atrativos anunciados é o sistema de transporte oferecido aos trabalhadores. Conforme a divulgação, os trabalhadores irão e retornarão no mesmo dia, com transporte entre Alegrete e o local de trabalho. A proposta permite que os contratados realizem a jornada na propriedade rural e retornem para casa ao final do expediente.

A medida pode representar uma alternativa importante para trabalhadores de Alegrete que buscam uma oportunidade temporária no campo, mas que não pretendem permanecer alojados longe de suas famílias durante o período de trabalho.

Atendimento será realizado no Sine

O Feirão será realizado no Sine de Alegrete, com atendimento das 8h às 11h desta quarta-feira (26). A organização orienta os interessados a comparecerem ao local dentro do horário previsto e levarem a documentação necessária para participar do processo de seleção.

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A recomendação é que os candidatos não deixem para procurar informações posteriormente, já que o objetivo do Feirão é concentrar em uma manhã o atendimento aos trabalhadores interessados nas vagas disponíveis.

Oportunidade para quem busca trabalho no setor rural

A oferta de vagas para colhedores ocorre em um momento em que a atividade agrícola amplia a demanda por trabalhadores para as operações de campo. Para quem possui experiência ou interesse em atuar na área rural, a seleção pode representar uma oportunidade de ingresso ou retorno ao mercado de trabalho.

Além da remuneração decorrente da atividade, os benefícios anunciados — incluindo alimentação, transporte e cesta básica vinculada à assiduidade — complementam as condições apresentadas aos candidatos.

A possibilidade de deslocamento diário também é um diferencial, especialmente para trabalhadores que precisam conciliar a oportunidade profissional com a permanência em Alegrete.

Serviço

Feirão de Empregos – Vagas para Colhedor

Quando: quarta-feira, 26 de agosto, das 8h às 11h

Aonde: Sine de Alegrete

Local de trabalho: Fazenda de Cacequi, em Rosário do Sul

Transporte: ida e retorno no mesmo dia

Benefícios divulgados: café da manhã, café da tarde, almoço, transporte e cesta básica por assiduidade

Orientação: levar os documentos para participar da seleção

A iniciativa coloca novamente o Sine de Alegrete como ponto de encontro entre trabalhadores e empregadores em busca de mão de obra. Para quem está procurando uma oportunidade, a manhã desta quarta-feira poderá ser uma porta de entrada para um novo trabalho no setor agrícola.