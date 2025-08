Feirão de óculos multifocais nas Ópticas Santa Luzia

Está no ar e no olhar o Feirão de Óculos Multifocais das Ópticas Santa Luzia — com preços especiais, condições exclusivas e atendimento personalizado para você renovar seus óculos com tecnologia de ponta, conforto e praticidade para todas as distâncias.

As lentes multifocais garantem uma visão perfeita de perto, de longe e intermediária, e agora estão ainda mais acessíveis. Aproveite essa chance para cuidar da sua saúde visual com qualidade e economia!

Há 46 anos, as Ópticas Santa Luzia conquistam a confiança da comunidade, com uma trajetória marcada por tradição, inovação e excelência no atendimento. Desde o início, a missão é oferecer soluções completas para a visão, com variedade de produtos, tecnologia e profissionais qualificados.

Há 6 anos, a marca ampliou sua atuação com a inauguração da Óptica Santa Luzia Black, trazendo um conceito mais moderno, sem perder a essência de confiança e qualidade que a consagrou.

Hoje, são dois endereços estratégicos em Alegrete:

📍 Óptica Santa Luzia – Rua General Neto (loja tradicional)

📍 Óptica Santa Luzia Black – Rua General Sampaio (loja moderna e estilosa)

Durante o Feirão, além das lentes multifocais, você encontra óculos de grau e de sol, armações, alianças, relógios e joias, com o atendimento e cuidado que só quem tem história sabe oferecer.

Feirão de Óculos Multifocais é nas Ópticas Santa Luzia!

Visite uma de nossas lojas e veja por que somos referência em cuidado com a visão há quase meio século.

Aline Menezes