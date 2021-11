Feirão Limpa Nome, do Procon, facilita a renegociação de dívidas atrasadas

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, através do Procon esteve com sua unidade móvel no calçadão na sexta-feira (5). O objetivo foi promover a VI Edição do Feirão Limpa Nome, orientando os consumidores sobre como será o procedimento para regularizar sua situação juntos às empresas e agências bancárias de Alegrete.

Feirão Limpa Nome- Procon



De acordo c Jeferson Cambraia a equipe do Procon esteve toda mobilizada na realização deste evento.

Muitas pessoas chegam a unidade móvel do Procon para pedir informações como renegociar dívidas atrasadas. Alguns querem renegociar e pagar da melhor maneira possível para limpar o seu nome e continuar a fazer outras contas em prestações.

Feirão Limpa Nome- Procon



Os maiores problemas, diz Jeferson Maidana, são de consumidores que nos procuraram, neste dia 5, são de pessoas que tem dívidas de empréstimo, cartão de crédito, limite em conta corrente e dívidas com crediário em lojas.

O Feirão Limpa Nome continua até o dia 30 de novembro, na sede do Procon em salas do prédio do antigo Fórum, na Praça Getúlio Vargas.

Dentre as empresas que aderiam ao Feirão estão: bancos Itaú, Sicredi, Caixa Federal; Agibank, Crefisa, empresa Becker, Benoit, Pompéia, Farmácias São João, Ótica Pampa, Interneith e Unopar.

Esta atividade do Procon tem apoio do Sindilojas e Centro Empresarial de Alegrete.