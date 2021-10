Feirão Limpa Nome oferece descontos de até 90% para clientes saldarem dívidas

As empresas que farão parte da Campanha do Feirão Limpa Nome, em sua 6ª edição, que será realizada de 04 a 30 de novembro e que tem o apoio do Centro Empresarial de Alegrete e do Sindilojas, já foram definidas.

De acordo com a Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo através do Procon, as empresas participantes serão: Caixa Econômica federal, Banco Sicredi, Banco Itaú, Crefisa Financeira, Agibank Financeira, Lojas Becker, Lojas Benoit, Joalheria e Óptica Pampa, Interneith, Lojas Pompéia, Unopar/Aprovação e Farmácias São João.

Serão oferecidas condições de pagamento com descontos de até 90% em juros e multa, com dívidas acima de 180 dias.

A abertura oficial do evento será dia 04 de novembro, às 11 horas, no Salão Azul do Centro Administrativo Municipal José Rubens Pillar. O Procon também irá atender no calçadão de Alegrete no dia 5 de novembro, sexta-feira, para dar todas as informações necessárias para os consumidores.

Mais informações no Procon, pelo fone 3426-2105 e no Centro Empresarial de Alegrete, pelo fone 3422-1950.