Felipe Britto fala sobre motivação na Palestra da Solidariedade em Alegrete nesta quarta

Com um tema amplamente motivacional, a palestra Solidariedade acontece nesta noite de quarta-feira (29), às 19h no auditório do Sicredi (Assis Brasil, 1395 – Cidade Alta).

O bageense Felipe Britto, reside em Santana do Livramento, onde é consultor do Sebrae vai enfocar temas motivacionais na apresentação em Alegrete. Cada participante escolhe a forma de como quer ajudar às vítimas da tragédia climática que assolou o Rio Grande do Sul. A participação vale um agasalho, cobertor, alimento não perecível ou produtos de limpeza.

O apoio da Associação dos Mecânicos, Metalúrgicos, e Eletricistas do Alegrete e Cooperativa Sicredi Alegrete. Diretor de assessoria e consultoria empresarial, com prestação de serviços para o CRA RS, Sebrae e Senac nas áreas de Motivação, Recursos Humanos, Empreendedorismo, Marketing, Gestão de Pessoas, entre outros, Felipe convida a comunidade a comparecer no auditório nesta quarta. Os promotores do evento alertam que a entrada será efetivada pela Maurício Cardoso, nos fundos do Sicredi.

Foto: Facebook (Consultor Felipe Britto)