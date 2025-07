Fênix, Assad e AABB vencem em mais uma rodada do Citadino de Futsal

Na noite da última terça-feira (8), no ginásio da Arena Esporte e Lazer, ocorreu mais uma rodada do Citadino de Futsal. Três jogos, sendo dois deles da Série A e um da Série B, movimentaram o cenário esportivo do Município.

Abrindo a rodada, a equipe do Fênix venceu a primeira na competição municipal. O time venceu a jovem equipe do La Portera pelo placar de 3 x 1 e avançou na tabela da Série B do Citadino de Futsal. Logo após, a Assad venceu a equipe do Venelle pelo placar de 4 x 1 e manteve o 100% na Série A.

Fechando os confrontos, a AABB venceu a equipe do Racing pelo placar de 7 x 2 e voltou a subir na tabela de classificação da Série A. Os jogos continuam com mais três jogos confira abaixo.

Caid x Futsal Brasil- 19h

Palmeiras x Resenhistas- 20h

Boca Juniors x Lazio- 20h45