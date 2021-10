Nuvens coloridas chamaram a atenção de quem voltou seu olhar para o céu nesta quinta-feira(7), em Alegrete.

Trata-se de um fenômeno atmosférico raro, denominado de nuvem iridescente. Ele ocorre quando a luz contorna um obstáculo – no caso, uma nuvem – e acaba se separando em cores, num fenômeno chamado de difração.

Fenômeno faz nuvem colorida surgir no céu de Alegrete

Durante alguns minutos, as cores do arco-íris foram reproduzidas em algumas nuvens. Segundo o meteorologista Tarcísio da Costa, do Sistema meteorológico, houve uma refração da luz solar nas nuvens. É o mesmo princípio do arco-íris, só que nas nuvens”, explica Costa. Ele ressalta que o fenômeno ocorre principalmente com nuvens mais altas.

Ele também é considerado um tipo de arco-íris de fogo, e muitas vezes é comum acontecer antes de uma tempestade.

Aqui, na cidade, os registros fotográficos foram realizados no bairro Jardim Planalto e na Zona Leste – Nova Brasília (Larissa Melo Jaques).