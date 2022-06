Fenovinos com grande participação de animais e brete do conhecimento

A 34ª Fenovinos realizada, no Parque Dr Lauro Dornelles em Alegrete, reúne o melhor da genética em ovelhas do RS e de outros estados.

Com a inscrição de 550 animais de todas as raças de ovinos, o evento se fortalece em oferecer aqui em Alegrete o melhor na criação de ovinos em carne e lã de Alegrete, cidades do norte do RS, de Santa Catarina e do Paraná.

Fenovinos- Alegrete

Um espaço diferenciado na Fenovinos é o Brete do Conhecimento onde a URCAMP, IFFar e Unipampa e mais Colegio Divino Corção ( que vai oferecer curso voltado as agrárias) estão com materiais de agropecuárias em seus estandes e produtos mostrando o potencial da criação de ovelha.

Brete do Conhecimento- Fenovinos

Uma curiosidade que poucos sabem é que as ovelhas ajudam a limpar campos com muitas Marias Moles. A sua carne pode ser usada em vários cortes e pratos, sendo muito nutritiva e saborosa.

Ovelha e Maria Moles

Outra atração, dentro da Fenovinos, foi a mostra de adestramento de cães que trabalham com rebanhos de ovelhas.

adestramento de cães

Com as arquibancadas lotadas, os adestradores ensinam os cães como tocar um rebanho, o momento de recuar e avançar neste trabalho.

Público no adestramento de cães

Adestramento de cães que trabalham no pastoreio de ovelhas