Fenovinos em Alegrete foi um marco nos 34 anos de história da feira

A Feira Nacional Rotativa de Ovinos (Fenovinos) de 2022 pode ser considerada um marco nas 34 edições de história do evento. O Município assumiu a exposição há 58 dias de sua realização.

“Alegrete realizou uma feira realmente com porte nacional. Foi um evento de grande sucesso, com excelente estrutura, organização, oportunidades de negócios e público. A cidade está muito bem preparada para receber eventos deste tipo”, disse Edemundo Gressler, presidente da Associação Brasileira de Criadores de Ovinos – ARCO.

Em quatro dias de programação intensa, com atividades para todos os públicos, a ovinocultura foi colocada em destaque num dos mais importantes eventos do calendário do agronegócio no Estado. A 34ª edição da Fenovinos, que voltou a Alegrete, encerrou confirmando as expectativas da organização. Foram R$ 680 mil em remates, sendo que o remate da Estância Silêncio de Santana do Livramento ofertou 200 fêmeas Poll Dorset, movimentando R$ 525 mil.

Do dia 8 de junho até o domingo, dia 12, o Parque de Exposições Lauro Dornelles recebeu intensa movimentação de público, atraídos pela agenda diversa do evento. Na programação, constaram desde os julgamentos, leilão e atividades técnicas sobre a produção até exposição e comercialização de artigos em lã, artesanato, esquila e oficinas de cortes, degustações e culinárias como o Churrascão Ovino.

O presidente do Sindicato Rural, Luiz Plastina Gomes, recebeu inúmeros elogios à sua gestão e organização da feira. Ele, que concorrerá à reeleição, avaliou como um grande acerto aceitar o desafio de realizar uma Fenovinos em tão pouco tempo. “A ovinocultura precisa dar um salto. Se queremos crescimento do rebanho, a seleção genética e incentivar o aumento da produção, precisamos de eventos deste porte”, analisa.

Gomes defende ainda que para essa mudança no perfil de produção é necessário que os criadores busquem mais conhecimentos sobre o setor. E esse foi um diferencial da 34ª Fenovinos. “Com o evento de Alegrete, a região plantou uma semente da ovinocultura no estado e no Brasil. A partir de agora, basta cuidar, ir trabalhando para que o setor progrida cada vez mais”, cometa o presidente.

A coordenadora desta Fenovinos pelo Sindicato Rural de Alegrete, Marhta Louzada destacou o desafio e a enorme responsabilidade em pactuar com a ARCO e com o setor produtivo de ovinos uma feira com a importância que tem a Fenovinos a apenas 58 dias de sua realização, “ o nome disto é ousadia, superação e trabalho. São as palavras que encontramos agora para denominar o trabalho do presidente Luiz Plastina Gomes para realizar a 34ª Fenovinos”, completa Martha

Inscrições recordes

Alegrete teve a participação de 555 ovinos a prêmio, sendo 432 de galpão e 37 trios de rústicos das raças – Merino Australiano, Ideal, Corriedale, Romney Marsh, Hampshire Down, Texel, Ile de France, Suffolk, Poll Dorset, Border Leicester, Dorper, Crioula e as variedades Naturalmente Coloridas.

A quantidade de animais foi 50% superior à edição passada e o maior número de animais de todas as edições da Fenovinos. Além do grande número de exemplares a prêmio, a feira já teve uma expressiva quantidade de animais a venda entre remate de raças e rebanho geral, o que deu a esta edição o título de maior Fenovinos do Rio Grande do Sul.

A 34ª Fenovinos foi uma realização do Sindicato Rural, junto à ARCO, com apoio do Sebrae-RS. O evento teve o patrocínio do Sebrae, Senar-RS/Farsul, Sicredi e Prefeitura de Alegrete. Em 2023, a Fenovinos será realizada em Uruguaiana (RS).