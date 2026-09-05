Feriadão da Independência altera serviços, comércio e rotina em Alegrete

A programação do feriadão da Independência do Brasil vai alterar a rotina de Alegrete a partir deste sábado (5). Com o feriado nacional de 7 de Setembro, serviços públicos e bancários terão atendimento suspenso, enquanto o comércio e os supermercados mantêm atividades durante o fim de semana, com mudanças no funcionamento na segunda-feira.

O período também será marcado pelas tradicionais caminhadas cívicas e pelo desfile da Independência, além da previsão de temperaturas baixas e tempo seco.

O que funciona e o que para

Os serviços públicos estaduais e municipais não terão atendimento durante o feriadão, com retorno previsto para a terça-feira (8).

Os bancos também não funcionam na segunda-feira, feriado de 7 de Setembro.

Entre os serviços essenciais, permanecem os atendimentos de segurança pública, Samu, UPA e Santa Casa de Caridade, que seguem em funcionamento para atender situações de emergência.

Na área de limpeza urbana, o serviço será realizado normalmente neste sábado (5).

Comércio funciona no fim de semana

O comércio de Alegrete terá funcionamento neste sábado. Algumas lojas também anunciaram atendimento no domingo (6), ampliando as opções para quem pretende aproveitar o fim de semana para fazer compras.

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Já os supermercados terão funcionamento normal no sábado e domingo, mas não abrirão na segunda-feira (7), feriado da Independência.

Como os horários podem variar entre os estabelecimentos, a recomendação é que o consumidor confira previamente o funcionamento da loja ou supermercado que pretende frequentar.

Frio acompanha o feriadão

Quem pretende sair de casa durante o feriadão deve estar preparado para o frio.

Para este sábado (5), a previsão indica temperaturas entre 5°C e 19°C em Alegrete, com tempo seco.

As temperaturas baixas exigem atenção especial durante as atividades cívicas ao ar livre. Crianças e demais participantes das caminhadas devem sair de casa bem agasalhados, principalmente nos períodos de menor temperatura.

Caminhadas cívicas começam neste sábado

A programação da Semana da Pátria prossegue neste sábado, a partir das 13h, com a caminhada cívica que reunirá instituições, EMEIs e Polos Rurais de Alegrete.

Os estudantes das comunidades do interior participarão da programação com transporte escolar disponibilizado pela SECEL.

No domingo (6), a programação será dedicada às EMEBs, universidades, clubes de serviço e forças de segurança, que participarão das atividades em homenagem à Pátria.

Desfile militar será na segunda-feira

No feriado de 7 de Setembro, a programação começa às 8h30, quando os militares da Guarnição de Alegrete participarão do tradicional desfile da Independência.

A atividade será realizada na Praça Getúlio Vargas, reunindo militares e comunidade para a celebração da Independência do Brasil.

Serviço: como fica o feriadão

Sábado (5)

Comércio: funciona.

Supermercados: funcionamento normal.

Limpeza urbana: funcionamento normal.

Caminhada cívica: a partir das 13h.

Serviços públicos e bancos: funcionamento normal, conforme expediente de sábado de cada serviço.

Domingo (6)

Comércio: algumas lojas funcionam.

Supermercados: funcionamento normal.

Caminhada cívica: EMEBs, universidades, clubes de serviço e forças de segurança.

Segunda-feira (7) — Independência do Brasil

Bancos: fechados.

Serviços públicos estaduais e municipais: fechados.

Supermercados: fechados.

Serviços essenciais: funcionamento mantido.

Desfile da Independência: 8h30, na Praça Getúlio Vargas.

Terça-feira (8)

Retorno dos serviços públicos e demais atividades ao expediente normal.