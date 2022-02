Feriadão de Carnaval para grande parte dos serviços à população; confira

Share on Email

A portaria 14.817 do Ministério da Economia, publicada em 20 de dezembro de 2021, define como ponto facultativo o período de 28 de fevereiro (segunda-feira) até as 14h de 2 de março (quarta-feira de cinzas) deste ano.

Em Alegrete, para muitos, o feriadão já começou na sexta-feira(25). Os serviços de órgãos públicos vão fazer feriadão e voltam quarta-feira de cinzas, dia 2 de março a atender o público.

Já o comércio fecha neste sábado, à tarde, e volta na quarta- feira de cinzas pela manhã.

O atendimento bancário fica sem expediente nos dias 28 de fevereiro e 1º de março. Já na quarta- feira de cinzas, o início do expediente será às 12h com enceramento no horário normal de fechamento das agências.

Para quem precisa do transporte coletivo, haverá alterações, confira:

Na segunda-feira(28), a empresa Fronteira Oeste vai operar com quatro linhas pela manhã e à tarde com todos os horários regulares:

Linhas

Vera Cruz x Dr Romário (atendendo também os bairros Sepé Tiaraju e Saint Pastous) com horário de início às 6h30mim e término às 20h.

Piola x Vila Nova o horário será das 6h50min, às 20h; João XXIII x Nova Brasília (atendendo o bairro Caverá) será das 6h às 20h e a linha Prado X Santa Casa das 6h30min às 20h.

Já no Feriado do dia 1° de março, além da execução das linhas e horários de domingo e feriados (Prado x Santa Casa e Terminal x Nova Brasília) que realizaram apenas uma volta em cada turno (7h30 – 13h30 e 19h30), irão operar mais 04 linhas com horários intercalados.

Vera Cruz x Dr° Romário (atendendo também os bairros Sepé Tiarajú e Saint Pastous). Das 6h30 às 9h20, retorna das 11h30 as 14h20, retorna as 18h30 e encerra as 20h.

Piola X Vila Nova – Das 6h50 às 9h, retorna das 10h50 às 14h, retorna as 17h50 e encerra às 21h.

João XXIII x Nova Brasília (atendendo o bairro Caverá) – Das 6h às 9h, retorna das 11h às 14h, retorna às 18h e encerra às 20h.

Prado x santa casa (atendendo Santa Casa no horário de domingo) – Das 6h30 às 9h20, retorna das 11h30 às 14h20, retorna às 18h30 e encerra às 20h.

Na quarta-feira(2), a empresa, Fronteira Oeste, trabalha com todas as linhas em seus itinerários normais e horários regulares.