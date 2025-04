Feriadão de Páscoa e Tiradentes, o segundo maior do ano, deve gerar movimento em diversos setores

Share on Email

Nesta sexta-feira (18), começa o segundo maior “feriadão” do ano. Atrás somente do “feriadão” de Carnaval, os dias prolongados de Páscoa e Tiradentes serão de extenso movimento de diversas pessoas em Alegrete, alguns viajando, outros em retiros e demais eventos.

Diversas pessoas pegam o rumo das estradas para visitarem cidades vizinhas, os dias de “feriadão” proporcionam isso a aqueles que gostam de dar uma “fugidinha” do urbano. Além disso, algumas pessoas usam esses dias para participar de retiros e até mesmo eventos destinados a áreas religiosas.

Esse é o segundo maior feriadão do ano e isso acabar por gerar um fluxo de movimento de diversas pessoas em diversos setores da sociedade. As rodoviárias, por exemplo, estão com boa parte das suas linhas cheias para os mais diversos destinos.

O comércio e alguns setores retornam ao seu funcionamento normal a partir de sábado a partir das 8h30 min. Além disso, a data deve ser de bastante movimento pois no domingo é comemorado a Páscoa e lojas de artefatos e que vendem chocolate devem ter uma boa procura na véspera.