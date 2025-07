Feriadão em Alegrete só em dezembro; próximos feriados nacionais caem em finais de semana

Em 2025, são seis feriados prolongados, ou seja, datas que caem em uma quinta-feira ou sexta-feira, permitindo emendas com o fim de semana. Exemplo da Sexta-feira Santa (18 de abril), Dia do Trabalho (1º de maio), Corpus Christi (19 de junho), Dia da Consciência Negra (20 de novembro) e Natal (25 de dezembro). Além desses, o Carnaval (3 e 4 de março) e a Sexta-feira Santa/Tiradentes (18 a 21 de abril) também proporcionam fins de semana prolongados.

Mês de férias escolares em julho (ao contrário dos meses anteriores) não terá nenhum feriado nacional. Depois do ponto facultativo do Corpus Christi, que ocorreu no dia 20 de junho, o próximo feriado será apenas em 7 de setembro. E para informação, os próximos feriados nacionais daqui para frente cairão em fim de semana. A data máxima do Rio Grande do Sul, o 20 de setembro, será num sábado neste ano.

Olhando o calendário, o feriado de Nossa Sr.a Aparecida – Padroeira do Brasil, dia 12 de outubro, será num domingo. Dia de Finados, no dia 2 de novembro, cai num domingo em 2025. Já o feriado da Proclamação da República, comemorado em 15 de novembro, será no sábado.

No entanto, o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, 20 de novembro será numa quinta-feira e poderá ser consolidado num feriadão para muitos trabalhadores. No município de Alegrete, o dia 8 de dezembro é Dia da Padroeira da cidade e cairá numa segunda-feira, feriadão na 3ª Capital Farroupilha. E por fim, o Natal, dia 25 de dezembro será uma quinta-feira e o feriadão contemplará muitos trabalhadores em ritmo de final de ano.

Foto: Marlon Fotografias