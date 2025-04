Feriadão impacta funcionamento de bancos e órgãos públicos; veja o que muda

A pausa nas atividades começa nesta sexta-feira, 18 de abril, e se estende até segunda-feira, com retomada dos atendimentos na terça-feira, 22.

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências bancárias funcionam normalmente até esta quinta-feira, 17 de abril, véspera do feriado. A partir de sexta-feira, o atendimento ao público será suspenso, com retorno apenas na terça-feira seguinte. Durante o recesso, os caixas eletrônicos, aplicativos de internet banking e outros canais digitais seguirão operando normalmente para saques, transferências e pagamentos.

A mesma lógica se aplica aos órgãos públicos federais, estaduais e à maioria dos serviços municipais, que interrompem suas atividades durante o feriado prolongado. As exceções são os serviços considerados essenciais, como segurança pública, hospitais e unidades de pronto atendimento, que continuam operando em regime de plantão.

O feriadão, que combina duas datas tradicionais do calendário nacional — a Sexta-feira Santa, de cunho religioso, e o feriado de Tiradentes, em homenagem ao mártir da Inconfidência Mineira —, costuma movimentar o turismo e o comércio, sobretudo nas cidades com atrações religiosas ou históricas.