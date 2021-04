Feriado atraiu muitos turistas à Ponte de Pedra do Tigre

Compartilhe















Conhecida pela imensidão dos campos do Pampa, pelas pastagens de gado e pelas lavouras, a região Fronteira -oeste do Rio Grande do Sul é capaz de surpreender visitantes com paisagens incomuns e pouco conhecidas. Uma delas é a Ponte de Pedra do Tigre, uma formação rochosa esculpida há milhões de anos pela natureza e palco de lendas e mistério.

Sem uma trilha limpa e pouco acessível, o local vem sendo muito visitado nos últimos meses. No feriado de 21 de abril, muitas pessoas de Alegrete e de outras cidades da região subiram o morro, por entre as pedras, num caminho nada fácil para conhecer a ponte de pedra do Tigre- um cartão postal.

Chegar até o topo do morro também não é uma tarefa das mais simples. A elevação fica a cerca de 50 quilômetros do centro de Alegrete. Depois, são necessários mais 10 ou 15 minutos de escalada não muito íngreme, mas em meio ao mato, espinhos e muitas pedras. Os aventureiros que chegam lá em cima, no entanto, são recompensados pela bela paisagem dos campos sulinos vistos do alto.

O aposentado, Filipe Gerúntio, de Alegrete, diz que sempre quis conhecer o local e garante que é um passeio maravilhoso. Ele disse que não gostou de ver garrafas plásticas deixada pelos visitantes. Conhecer, fotografar, mas não deixar lixo, porque a natureza é algo divino e temos que preservar,comentou.

Além da ponte, outras formações rochosas dão uma toque de maior beleza ao local e ver a os pampas da fronteira lá de cima com seus campos ou lavouras de arroz e algo indescritível, comentou a Professora, Rosangela Caiçara Anhaia, que visitava o local pela segunda vez. Na subida e descida e no topo tem uma vegetação típica do local que, também atrai os turistas.

Localizado quase no limite com o município de Manoel Viana, o curioso complexo de rochas parece ter sido construído por um engenheiro, tamanha a semelhança com uma ponte. Mas segundo geólogos, ele é resultado dos efeitos da erosão sobre as rochas areníticas, que acabaram formando um dos mais belos cartões-postais da Região.

A Ponte do Tigre fica na borda superior de um morro, que os fronteiriços costumam chamar de cerro. Segundo Ivo Mello, ela mede cerca de 40 metros de comprimento e 0,8 metros na menor largura e se ergue sobre uma cratera de mais ou menos 15 metros de altura. Fazer a travessia é garantia de emoção para os visitantes, embora seja arriscado.

“Na parte superior, a rocha é muito sólida. Mas na parte de baixo ela é muito friável, está se esfarelando. Pela precariedade dessa formação rochosa e pelos riscos de uma queda, não é muito aconselhável cruzar de um lado para o outro”, recomenda Ivo Mello, Engenheiro Agrônomo que conhece bem o local.

Vera Soares Pedroso