Feriado municipal com Jogos da Solidariedade na Arena

No dia 8 de dezembro, feriado municipal da padroeira Nossa Senhora da Conceição será de muito de futsal em Alegrete.

Esta é a 15ª edição referente a 2020, que teve seu início em março do ano passado e em virtude do ápice da pandemia só retornou 586 dias depois. Nesta quarta (8), estão previstos 13 jogos, com início às 9hs e o término por voltas das 18h20min.

Expectativa de bons jogos na Arena

Serão mais de 9 horas de muito futsal na maior competição solidário da Fronteira Oeste. Os Jogos da Solidariedade nesta edição mesmo com as dificuldades impostas em virtude da pandemia já arrecadou 930 kg da alimentos, e a meta é ultrapassar 1 tonelada.

Segundo o criador da AJS Roger Severo faltam 70 kg para chegar a marca de 77 toneladas, desde 2006 trabalhando as categorias de base com cunho solidário. “Só tenho que agradecer aos torcedores que estão sempre ajudando”, frisou Severo.

Arrecadação recorde de alimentos

A entrada na Arena Esportes e Lazer custa R$ 5,00 (Cinco Reais). É obrigatório a apresentação do passaporte vacinal e o uso obrigatório da máscara conforme Decreto municipal vigente 775.

Premiação dos Jogos já está pronta

O destaque para amanhã (8), são as finais nas categorias Sub-11 e Sub-15. Confira os jogos e horários dos Jogos da Solidariedade: