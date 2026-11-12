Fernanda Melchionna relata projeto aprovado na Câmara que restringe acesso a armas por investigados por violência doméstica

A proposta teve como relatora a deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL-RS), que apresentou parecer favorável ao projeto, aprovado pelo colegiado. A iniciativa busca ampliar os mecanismos de proteção às mulheres, impedindo que pessoas submetidas a medidas protetivas de urgência ou investigadas por violência doméstica tenham acesso legal a armas de fogo.

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O texto aprovado prevê alterações no Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003), estabelecendo novos critérios para comprovação de idoneidade na aquisição e no registro de armas. Entre as exigências está a apresentação de certidões que comprovem a inexistência de medidas protetivas de urgência deferidas contra o interessado, além da ausência de inquéritos policiais ou processos criminais relacionados.

A proposta também prevê alterações na Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), incluindo expressamente a proibição de aquisição de armas de fogo entre as medidas protetivas que podem ser determinadas judicialmente.

Proteção e prevenção da violência

A discussão considera os riscos associados à presença de armas de fogo em ambientes onde há violência doméstica e familiar. A possibilidade de acesso a armamentos por pessoas envolvidas em situações de ameaça e agressão é apontada como um fator que pode aumentar a gravidade e a letalidade desses episódios.

Na avaliação da relatora, a proposta representa mais uma medida de prevenção e proteção à vida das mulheres, buscando impedir que agressores tenham acesso a instrumentos que possam potencializar situações de violência.

A deputada Fernanda Melchionna destacou a aprovação como um avanço na construção de políticas públicas voltadas ao enfrentamento da violência contra a mulher.

Próximas etapas

Com a aprovação na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, o Projeto de Lei 269/2026 seguirá para análise da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC).

A proposta já havia recebido aprovação da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Como tramita em caráter conclusivo nas comissões, ainda precisará cumprir as etapas legislativas previstas para seguir ao Senado Federal.

Caso seja aprovado nas duas Casas do Congresso Nacional e sancionado, o projeto poderá se tornar mais um instrumento legal de prevenção à violência doméstica e de proteção às mulheres brasileiras.