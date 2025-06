Fernando Lucas assume presidência do Rotary Club Alegrete Norte Centro

O evento reuniu associados, autoridades locais, familiares, convidados e representantes de clubes coirmãos, reforçando o espírito de companheirismo e serviço que caracteriza a trajetória do Rotary Internacional.

Fernando sucede o companheiro Luiz Antonio Santi, que encerrou sua gestão com avanços significativos e conquistas importantes para o clube. Em seu discurso de posse, o novo presidente destacou a responsabilidade de dar continuidade ao trabalho realizado, valorizando o empenho dos rotarianos que sustentam a instituição.

— Assumo essa missão com humildade e entusiasmo. Temos associados comprometidos e projetos que impactam positivamente nossa comunidade. Unidos, vamos seguir fazendo o bem com coragem, empatia e ação — afirmou Fernando Lucas.

Sob o lema “Unidos para fazer o bem”, que orienta a gestão 2025/2026 do Rotary Internacional, Fernando reforçou que essa nova etapa será marcada pelo fortalecimento dos projetos sociais, ampliação de parcerias com entidades locais e incentivo à juventude, por meio do Rotaract e do Interact.

A cerimônia também contou com homenagens, entrega de certificados de reconhecimento e apresentação das metas para o próximo ano rotário. Entre as prioridades da nova gestão estão a continuidade de ações humanitárias, o desenvolvimento de projetos educacionais, o apoio a famílias em situação de vulnerabilidade e o fortalecimento da imagem pública do clube.

Atuando há décadas, o Rotary Club Alegrete Norte Centro promove a transformação social com base no voluntariado, na ética e no compromisso com a comunidade alegretense.