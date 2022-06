Ferrari é flagrada a 135 km/h na Avenida Assis Brasil, em Porto Alegre

Um veículo modelo Ferrari Califórnia foi flagrado a 135 km/h na Avenida Assis Brasil, na zona norte de Porto Alegre, às 9h25min desta quarta-feira. A velocidade verificada é o dobro do permitido na via, onde o limite é de 60 km/h.

O flagrante foi feito com uso do radar móvel no trecho entre a Sertório e a Francisco Silveira Bitencourt, no sentido centro-bairro. A Assis Brasil costuma registrar intenso movimento de veículos no horário em que a infração foi registrada.

Conforme a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), a conduta é considerada abusiva e é tratada como crime de trânsito. Por isso, sera encaminhada à Divisão de Crimes de Trânsito da Polícia Civil (DCT). Desde 2020, uma parceria entre a EPTC e a DCT busca agilizar a punição para esse tipo de comportamento, considerado uma das principais causas de acidentes graves.

Segundo a EPTC, após identificado, o condutor infrator responderá a um termo circunstanciado e o processo será remetido ao Poder Judiciário. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê como infração gravíssima trafegar em velocidade superior a 50% da permitida na via, com sete pontos na carteira, multa e suspensão do direito de dirigir.

A fiscalização, por meio da Operação Radar, em locais considerados de risco e com histórico de registros de acidentes é uma das ferramentas usadas para reduzir o número de vítimas de trânsito em Porto Alegre, juntamente com ações de educação e engenharia de tráfego. Os locais das operações com equipamentos medidores de velocidade são definidos conforme planejamento dos órgãos de trânsito.

