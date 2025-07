Festa da Benção das Sementes de São Cristovão inicia dia 27 em Alegrete

A tradicional Festa de Benção da Sementes de São Cristovão organizada pela paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida será realizada de 27 de julho a 3 de agosto. Este ano em sua 25ª edição ela reúne católicos e simpatizantes em varais atividades realizada na Paróquia.

O evento inicia dia 27 com a missa às 8h 30min. com o hasteamento das bandeiras e segue com a missa nos dias 28 e dia 2 às 18h. No final de semana, de sexta a domingo, serão realizados os jantares festivos com cardápios com pratos típicos italianos.

No domingo pela manhã acontecerá a benção dos caminhões e veículos e a carreata de São Cristovão pelas ruas de Alegrete.

A festa da Benção das Sementes de São Cristovão já é tradicional aqui em Alegrete e envolve toda a comunidade da Paróquia, que fica no bairro Santos Dumont e várias outras que participam e prestigiam o evento.