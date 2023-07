Festa das Semente e de São Cristovão movimenta comunidades da zona leste

A Paróquia Nossa Senhora Conquistadora, situada na Zona Leste de Alegrete, está promovendo mais uma edição da tradicional Festa das Sementes de São Cristovão. O evento, que congrega 16 comunidades ligadas à paróquia, ocorre desde o dia 20 até 30 de julho, e tem como objetivo homenagear os motoristas e a comunidade católica.

O responsável pela paróquia, Padre Irineu Neto Guedes Machado, falou sobre a importância do evento que celebra os motoristas, bem como a importância dos agricultores que cultivam alimentos, como grãos, no município de Alegrete.

As festividades têm lugar no salão localizado ao lado da Igreja, na Avenida República Riograndense, onde diversos encontros acontecem, incluindo jantas com cardápios tradicionais. A 23ª edição da Festa das Sementes de São Cristovão foi iniciada com uma missa às 19h do dia 20 e, no dia 28, será realizado o terço em devoção ao Santo padroeiro dos motoristas.

No dia 30, pela manhã, uma missa especial será celebrada, seguida uma carreata que percorrerá as ruas da cidade em homenagem aos motoristas. O ponto alto será o retorno à paróquia, onde os veículos serão abençoados, reforçando a importância da segurança e proteção para aqueles que dedicam seu trabalho ao transporte dos alimentos essenciais a todos.

Padre Irineu enfatiza o convite aberto à comunidade católica. A Festa das Sementes de São Cristovão é uma oportunidade para unir a fé, a devoção e a gratidão em uma celebração marcante.

Nesse período festivo, a Paróquia Nossa Senhora Conquistadora abre suas portas para acolher a comunidade em um momento de confraternização, fé e celebração.