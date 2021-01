Festa de casamento é desfeita pela fiscalização do Município

Compartilhe















Mesmo com a proibição para eventos, um estabelecimento comercial foi autuado por realizar festa de casamento. A informação da fiscalização da Prefeitura e da Brigada Militar foi de que havia em torno de 65 pessoas no endereço.

Na noite de sábado(16), durante a fiscalização foi constatado que havia um evento na rua Barão do Cerro Largo, onde segundo os policiais, estava acontecendo um casamento. Os fiscais da Prefeitura e os Guardas Municipais com apoio da Brigada Militar estiveram no local e o estabelecimento foi fechado e a festa encerrada. A proprietária foi autuada e feito um Termo Circunstanciado.

A informação repassada à reportagem foi de que na vigência da bandeira laranja houve a solicitação junto à Prefeitura para o evento com limite de pessoas. Entretanto, com a mudança da bandeira o Município passou de risco médio para risco alto de contaminação, a fiscalização informou aos responsáveis que o pedido anterior não era mais válido pelo cenário atual relacionado à pandemia.

Outras duas denúncias de festas e aglomerações com número expressivo de pessoas não eram procedentes, sendo em um CTG e outra na rua Brigadeiro Olivério.

A equipe de fiscalização a partir das 21h também passou a ser integrada com o apoio da Polícia Civil.

Na noite de ontem(16), de acordo com o último Boletim Epidemiológico, o Município contabilizou o 43° óbito em decorrência da Covid-19. Outro dado que preocupa muito a equipe de saúde é o número de hospitalizados, assim como, a lotação da UTI COVID que determina a transferência de pacientes para outras cidades da região. No total, Alegrete registra 20 pacientes hospitalizados sendo que possui oito leitos UTI Covid e dois para emergências, além dos 30 no hospital de campanha. Pacientes ativos são 808.