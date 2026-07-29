Festa de lançamento marca o início da preparação das escolas de samba para o Carnaval de 27

No próximo 15 de agosto, a Associação das Entidades Carnavalescas de Alegrete (Assercal), sob nova diretoria, promove o evento oficial de lançamento do Carnaval de Alegrete 2027. A programação será realizada no Clube Casino, a partir das 22h30, reunindo sambistas, representantes das escolas de samba e a comunidade para marcar o início da preparação dos desfiles do próximo ano.

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O evento contará com show do grupo Baita Samba e terá como atração especial a presença de Bellinha Delfim, recém-empossada Rainha de Bateria da campeã do Carnaval do Rio de Janeiro, Unidos do Viradouro. A participação da musa promete abrilhantar a noite e simbolizar o novo momento vivido pelo carnaval alegretense. Ela também irá participar de um workshop realizado pela Assercal visando capacitar, mostrar e incentivar um pouco da cultura do samba para os alegretenses.

Mais do que uma festa, o lançamento será o ponto de partida para a organização do Carnaval 2027. A nova diretoria da Assercal pretende apresentar à comunidade como será a estrutura da festa, reforçando o planejamento para os desfiles, que estão previstos para acontecer nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2027. As escolas farão suas apresentações também no dia do lançamento mostrando uma prévia do que estará por vir.

A proposta é que o evento seja um incentivo para que as escolas de samba intensifiquem seus preparativos. Algumas agremiações, inclusive, já iniciaram os trabalhos nos bastidores, com a contratação de integrantes, definição de equipes, elaboração das sinopses dos enredos e planejamento de diversos aspectos que envolvem a construção dos desfiles.

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A expectativa da entidade é reunir representantes das escolas, autoridades, patrocinadores e a comunidade carnavalesca em um momento que simboliza o recomeço de uma tradição que sempre fez parte da identidade cultural de Alegrete.

Retomada de uma tradição

Durante décadas, o Carnaval foi um dos principais eventos do calendário cultural de Alegrete, reunindo milhares de pessoas e consolidando a cidade como uma referência do samba no interior do Rio Grande do Sul. Além do espetáculo na avenida, a festa sempre representou integração entre as escolas de samba, valorização da cultura popular e participação ativa da comunidade.

Mesmo nos anos em que os tradicionais desfiles deixaram de acontecer, a paixão pelo carnaval permaneceu viva. Neste ano, as escolas promoveram um mini-desfile na Praça Getúlio Vargas, mantendo acesa a chama do samba e demonstrando que a comunidade carnavalesca continua mobilizada e disposta a trabalhar pela retomada da festa.

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Agora, com uma nova diretoria à frente da Assercal, o objetivo é reorganizar o movimento carnavalesco, fortalecer as entidades e recolocar o Carnaval entre os grandes eventos do município. Além do valor cultural e histórico, o Carnaval sempre foi um importante gerador de emprego, renda e oportunidades para Alegrete. Muito antes dos desfiles, a preparação da festa já impulsiona diversos setores da economia local.

Ateliês, costureiras e artesãos intensificam a produção de fantasias, enquanto os barracões movimentam profissionais envolvidos na confecção de carros alegóricos, adereços e cenografia. Empresas de sonorização, iluminação, estruturas metálicas, locação de equipamentos e produção de eventos também encontram no Carnaval uma importante fonte de trabalho.

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O comércio em geral é beneficiado com o aumento da circulação de consumidores, assim como ambulantes, pequenos empreendedores e prestadores de serviços que aproveitam o período para ampliar suas vendas e gerar renda.

Nos dias de desfile, os reflexos são ainda maiores. Alegrete recebe turistas, integrantes de escolas de samba, visitantes e amantes do carnaval vindos de diferentes cidades, movimentando a rede hoteleira, bares, restaurantes, postos de combustíveis, transporte por aplicativo, táxis e outros segmentos ligados ao turismo.

Para a nova diretoria da Assercal, a retomada do Carnaval representa não apenas o resgate de uma tradição cultural, mas também a recuperação de um evento capaz de impulsionar a economia do município, gerar oportunidades e fortalecer a identidade alegretense.