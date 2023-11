Festa em homenagem à Maria Quitéria reúne mais de 300 pessoas em clube da cidade

No último fim de semana, uma festa em homenagem à pombagira Maria Quitéria ocorreu em Alegrete, organizada pela líder religiosa Kamila da Quitéria. Pela primeira vez, a celebração teve lugar no Clube Subtenente, atraindo mais de 300 pessoas que compartilharam a comemoração junto com Kamila, bem como outros pais e mães de santo de Alegrete, Uruguaiana e Santana do Livramento.

Antes do início da cerimônia de curimba, um buffet foi oferecido aos presentes. Os toques foram conduzidos pela equipe Alabes. Destacou-se a presença de líderes religiosos antigos da cidade, como o pai Diogo do Tiriri Lanã e a Mãe Ety da Rainha da 7 Encruzilhadas, todos de Alegrete.

Kamila da Quitéria, além de sua liderança espiritual, é conhecida por seu envolvimento em ações sociais, tendo auxiliado famílias afetadas por enchentes. A festa não apenas honrou a tradição religiosa, mas também ressaltou a importância da solidariedade em meio às atividades sociais da homenageada.