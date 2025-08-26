Festa Italiana do CTG Vaqueanos da Fronteira foi um sucesso

Esse foi o tema de um evento memorável organizado e realizado pelos pais do Grupo da Invernada Mirim do CTG, com o apoio e parceria da patronagem do CTG Vaqueanos da Fronteira no último fim de semana.

Uma festa para ficar na história do CTG, que teve casa cheia e proporcionou mais um resgate a cultura. Um público de mais de 350 pessoas saiu encantado do evento. A festa reuniu amigos, familiares e tradicionalistas do Vaqueanos. “A presença de cada um é o que fortalece nossa cultura e incentiva nossos jovens talentos”, destacou Vanessa Flores Stadler, coordenadora da invernada mirim.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Um cardápio especial, apresentações, a decoração e até uma mostra cultural encheram os olhos dos participantes e para selar a noite, um baile foi o ponto alto da 1ª Festa Italiana do CTG Vaqueanos da Fronteira.

Conforme o grupo de pais da organização da festa, o jantar teve como objetivo arrecadar recursos para manter e desenvolver as atividades da Invernada Mirim, garantindo que as crianças e jovens continuem representando o CTG com dedicação e amor pela cultura gaúcha.

“Gostaríamos de registrar e agradecer, de forma especial, aos nossos patrocinadores e apoiadores, que confiaram, acreditaram e tornaram possível a realização deste jantar”, pontuou a coordenadora.

Ela enfatizou os voluntários e colaboradores que trabalharam incansavelmente nos preparativos do delicioso jantar, mencionou carinho e gratidão a turma da Panela Campeira da Associação dos Arrozeiros, que toparam uma parceria de sucesso.

A festa ainda foi abrilhantada com a presença de Luana Machado Erd, Rainha da Festa Italiana do CTG Pedro Broll Sobrinho, do município de Cacequi, integrante da 10ª região tradicionalista.

Após o jantar, a programação teve apresentação de Laura Griebler com a música Tarantela, (Projeto Primeiros Passos – Ballerina), a invernada adulta do CTG Vaqueanos da Fronteira fez uma belíssima apresentação, seguida da invernada mirim que foi aplaudida em sua entrada no salão. E a Festa Italiana encerrou com o som do Grupo Freio de Ouro que embalou o baile.