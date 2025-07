Festa junina do AMA arrecada recursos para construção de novas salas de aula

A atividade teve como principal objetivo arrecadar recursos para a construção de quatro salas de aula por meio de um container que a entidade pretende adquirir nos próximos meses.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

O evento contou com diversas brincadeiras típicas da época, além de comidas tradicionais das festas juninas, reunindo a comunidade em prol de uma causa social de grande relevância no município. O público compareceu em bom número e contribuiu com a iniciativa, que busca melhorar a estrutura de atendimento às crianças atendidas pelo projeto.

Histórico do AMA

A proposta de criação de um grupo de trabalho voluntário para auxiliar e acolher crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e suas famílias surgiu em 2019, quando o atual presidente do CEPAL, Nelson Assumpção dos Santos, reuniu profissionais voluntários para iniciar esse processo. Naquele período, o grupo foi batizado como “Ajuda Maior aos Autistas (AMA)”.

Com a pandemia de Covid-19, as ações ficaram suspensas, mas no segundo semestre de 2022, a coordenadora Jaqueline Copetti retomou a ideia, convidando novos voluntários para oferecer atividades de estimulação global do desenvolvimento às crianças com TEA, além de acolhimento e orientações às famílias.

No dia 2 de fevereiro de 2023, foram realizadas as primeiras entrevistas com as famílias, marcando oficialmente o início das atividades do grupo AMA.

Atendimento e estrutura

Nestes dois anos e quatro meses de atuação, mais de 50 famílias já foram atendidas pelo projeto, que conta com o trabalho de diversos voluntários das mais variadas áreas, todos unidos pelo objetivo comum de contribuir para o desenvolvimento das crianças e oferecer suporte às famílias.

Atualmente, os atendimentos ocorrem de segunda a quinta-feira, entre os meses de março e dezembro, realizados por 28 voluntários que atendem 30 crianças diagnosticadas com TEA. A estrutura conta com duas salas adaptadas com materiais doados pela comunidade e um espaço externo denominado “Jardim da Paz”.

A procura pelo serviço é crescente, acompanhando os dados divulgados recentemente pelo IBGE, que apontou no Censo de 2022 que aproximadamente 2,4 milhões de brasileiros estão dentro do espectro autista, o que representa 1 a cada 38 nascimentos.

Novas salas

A AMA possui uma lista de espera de crianças cadastradas e, por isso, busca arrecadar recursos para construir quatro novas salas de aula em containers, ampliando o número de atendimentos e garantindo maior conforto às famílias que dependem do projeto.

Os organizadores reforçam o pedido de apoio da comunidade para alcançar esse objetivo, essencial para continuar oferecendo qualidade de vida às crianças autistas e suas famílias no município.