Festa Tricolor está voltando com força total depois de 2 anos

O Consulado Gremista de Alegrete, juntamente com as Torcidas Alma Tricolor e Geral do Grêmio, realizará a 3ª Festa Tricolor, no dia 27 de novembro, a partir das 14 horas, ao ar livre no Clube Sete de Setembro.



Este ano, uma grande festa esta sendo preparada pela organização do evento, após dois anos sem a tradicional festa gremista devido à pandemia. Neste ano promete superar as edições anteriores, e entre as atrações principais, a presença de ex-jogadores que marcaram história no Imortal, entre eles: Dinho, Carlos Miguel e João Antônio.



A Comitiva vinda de Porto Alegre contará com o Ônibus Oficial do Grêmio, Taças dos principais títulos do clube, além do Mosqueteiro, e acontecerá também a escolha da nova Musa do Grêmio 2023.

E para a festa ficar completa, a confirmação de Bandas da Geral do Grêmio de toda Fronteira Oeste, irão fazer o Clube Sete entrar no clima da Arena do Grêmio.



Durante a tarde, ocorrerão shows com artistas locais, entre eles: Banda Black Stone, Os Chacreiros, Bruno Souza, Hemerson Mendonça e Olivério Coelho.



Ingressos limitados, já se encontram à venda a preço promocional de 1º Lote a R$ 20,00, com integrantes do consulado e também na Loja PontoCom Multiservice na General Sampaio, na Padaria Predileta na Assis Brasil e na Lancheria Blue Dog na AV. Ibicuí.



Informações ou Ingressos:

55 99988 9799 – Adão Ramos

55 99611 6569 – Tiago Severo

55 99111 7009 – Bruno Botega