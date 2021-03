Festas clandestinas são encerradas no interior do RS

Ações de fiscalização de prefeituras e órgãos de segurança pública encerraram aglomerações e festas clandestinas na noite de sábado (27) e na madrugada deste domingo (28) em várias cidades do interior do Rio Grande do Sul. Foram flagrados eventos pelo menos em Caxias do Sul e Bento Gonçalves, na serra gaúcha, e também em Santa Maria, na Região Central.

Os eventos sociais e festas estão proibidos conforme decreto do governo estadual. Eles contrariam as determinações do sistema de distanciamento controlado, que estabelece medidas de contenção ao avanço da pandemia de Covid-19.

Em Bento Gonçalves, a fiscalização interrompeu uma festa clandestina com 12 pessoas no Loteamento Verona. Durante a operação, seis aglomerações foram registradas e mais de 40 pessoas foram abordadas.

Uma academia também foi interditada e houve a autuação de um bar por descumprimento das regras. Outros 15 estabelecimentos foram fiscalizados.

Já em Caxias do Sul, a fiscalização recebeu 148 queixas em oito horas de atuação, das quais 80% referentes a encontros festivos em residências, conforme a prefeitura.

As equipes de fiscalização das secretarias do Meio Ambiente, Saúde e Urbanismo verificaram 42 lugares, resultando em 30 notificações, além de dois autos de infração a dois bares por funcionamento além do horário permitido, quatro por consumo de bebida em via pública e um em loja de conveniência.

No bairro Colina Sorriso, os fiscais dispersaram uma festa realizada em via pública, que reunia mais de 10 veículos e dezenas de pessoas. “Renovamos a convocação para que a comunidade caxiense não faça, neste momento, este tipo de aglomeração a fim de evitar a proliferação do vírus, o que acaba penalizando diversos segmentos da cidade”, comentou o secretário municipal do Urbanismo, João Uez.

Em Caxias do Sul, fiscais receberam 148 denúncias e realizaram 30 notificações — Foto: Prefeitura de Caxias do Sul/Divulgação

Em Santa Maria, duas festas clandestinas foram encerradas pela fiscalização. Em uma delas, 45 pessoas estavam aglomeradas, sem máscara, no distrito de Passo do Verde. O proprietário do local foi identificado e notificado.

Outra festa clandestina foi encerrada no bairro Pinheiro Machado. A entrada da fiscalização não foi autorizada, mas vizinhos relataram que muitos carros saíram do local quando perceberam a chegada dos agentes. O dono da casa foi notificado por descumprir o decreto e por perturbação do sossego público.

Um bar e uma casa religiosa também foram notificados por aglomerações e falta do uso de máscara.