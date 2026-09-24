Festejos ainda não terminaram em Alegrete; dois desfiles ainda vão envolver comunidades do interior

Os Festejos Farroupilhas de Alegrete envolveram centenas de pessoas em atividades diversas durante este mês de setembro. Mateadas, tertúlias, bailes e encontros em piquetes e DTGs com comidas típicas movimentaram prendas e gaúchos neste mês de forma intensa. Um das características diferentes de Alegrete, é em relação ao culto das tradições e quanto aos número de desfiles no Município.

Na cidade foram realizados o Desfile Temático, dia 17 de setembro, e do dia 20 de setembro. E, no interior, já houve os desfiles do distrito de Passo Novo e na localidade da Conceição.

Para quem não acompanha as atividades e pensa que só tem atividade em setembro do ano vem, se engana. Neste próximo final de semana estão marcados os desfiles na localidade de Jacaquá no dia 26 e no domingo, dia 27, será a vez do desfile no Mariano Pinto, duas localidades do interior de Alegrete distantes da área urbana, que vêm realizando estas atividades que integram as suas comunidades à programação dos Festejos.

Cada rincão do maior município do RS vive, diariamente, por meio das atividades do trabalho nas áreas rurais as tradições e a cultura gaúcha na sua forma mais autêntica. Mesmo assim peões, prendas e pessoas que gostam das tradições aguardam com ansiedade pelo mês de setembro para viver, com intensidade, as mais puras manifestações da tradição gaúcha