Festejos Farroupilha 2025: coordenação inicia preparativos em Alegrete

Este é um dos maiores eventos do município, pois envolve centenas de pessoas e diversas entidades tradicionalistas.

Estiveram presentes a coordenadora da 4ª RT, Ilva Borba Goulart; o representante da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Marcos Saldanha; o representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Alex Souza; o coordenador da Semana Farroupilha, Cléo Trindade; além de patrões e posteiros dos CTGs, que se reuniram no CTG Vaqueanos da Fronteira.

Na pauta, foi abordado o concurso de prendas e peões dos Festejos de 2025, que acontecerá nos dias 23 e 24 de agosto. Também foram discutidas as mateadas e os desfiles em localidades do interior, além do grande desfile do dia 20 de setembro.

As tratativas sobre todas as atividades iniciam com bastante antecedência devido à quantidade de CTGs em Alegrete e ao forte envolvimento da comunidade nas ações dos festejos. A coordenação do evento destacou que esse planejamento antecipado é essencial para que tudo aconteça com a máxima qualidade.