Festejos Farroupilha 2026: destaques serão homenageados em solenidade nesta quinta-feira

A Comissão dos Festejos Farroupilha de 2026 realiza nesta quinta-feira, dia 12 de novembro, a solenidade de entrega das premiações às entidades que se destacaram na programação deste ano.

11 de novembro de 2026 Vera Soares Pedroso Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Política, Saúde 0

O ato acontece no CTG Aconchego dos Caranchos, com início previsto para as 19h30min.

Conforme Cléo Severo Trindade, coordenador dos Festejos Farroupilha de Alegrete, o momento será dedicado ao reconhecimento das entidades que tiveram participação de destaque nas atividades que integraram a programação do evento.

Entre as categorias que serão homenageadas estão a Melhor Vitrine, os destaques no Desfile de 20 de Setembro, na Guarda da Chama Crioula, na Cavalgada da Chama Crioula e o Destaque Geral dos Festejos Farroupilha de Alegrete.

A escolha dos destaques foi realizada por uma comissão avaliadora indicada pelos representantes dos Centros de Tradições Gaúchas (CTGs) e piquetes do município, garantindo a participação das próprias entidades tradicionalistas no processo de avaliação.

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Os homenageados receberão troféus e o reconhecimento pela dedicação, pelo envolvimento e pela intensa participação nas atividades da programação farroupilha.

A solenidade também será uma oportunidade de agradecer a todos que contribuíram para o sucesso de mais uma edição dos Festejos Farroupilha, considerado o maior evento tradicionalista do município e uma importante expressão da valorização e preservação da cultura e das tradições do Rio Grande do Sul em Alegrete.

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