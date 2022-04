Festejos Farroupilhas 2022 já têm tema e patrono escolhidos

O encontro também marcou a escolha do cantor e compositor Adair de Freitas como patrono das comemorações deste ano.

A abertura ficou por conta da secretária da Cultura, Beatriz Araujo, que deu as boas-vindas aos presentes. Em seguida, quem tomou a palavra foi a secretária adjunta da Cultura e presidente da Comissão, Gabriella Meindrad, que enfatizou a importância da parceria entre estado e municípios. “Precisamos nos mobilizar e nos auxiliar para o retorno presencial dos Festejos Farroupilhas. Será um grande desafio e precisamos estar juntos nessa caminhada”.

Escolhas

A reunião seguiu com a escolha da temática dos Festejos deste ano. Em votação, a Comissão decidiu por um tema que compreende a diversidade presente na composição do povo gaúcho. O tema será o norte que guiará todas as atividades de 2022.

Os presentes também votaram para eleger o patrono dos Festejos Farroupilhas de 2022. O escolhido foi Adair de Freitas e o convite foi feito durante a própria reunião. O artista aceitou a honraria de imediato.

Adair de Freitas

Natural de São Gabriel, Adair (76) é cantor, compositor, gaiteiro e violinista. Com mais de 50 anos de carreira, é autor de músicas que se tornaram clássicos do cancioneiro regional, como De Já Hoje, Meu Canto, Mocito, Previsão, Changueiro de Vida e Lida, Vento Xucro e, mais recentemente, Romance de um peão porteiro – com a qual foi vencedor da Califórnia da Canção Nativa, entre outros festivais. Tem 14 discos gravados, 1 DVD e cerca de 300 músicas em festivais, somando mais de 500 músicas desde o início de sua carreira.

Adair Freitas

Festejos Farroupilhas

Os Festejos Farroupilhas 2022 terão início no dia 12 de agosto, com o acendimento e distribuição da Chama Crioula, no município de Canguçu, e se estenderão até 20 de setembro.

No âmbito das comemorações alusivas à Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul, em 2020, o então governador Eduardo Leite criou uma Comissão Especial, coordenada pela Sedac e integrada por mais 14 entidades – número ampliado para 18 entidades parceiras em 2022. Coube a essa Comissão a tarefa de unir os festejos mais importantes do ano, que culminaram com os Festejos Farroupilhas.

A última edição dos Festejos Farroupilhas, em 2021, prestou homenagem ao bicentenário de nascimento de Anita Garibaldi, uma das personalidades femininas mais cultuadas do Sul do Brasil. A programação “Caminhos de Anita” retratou a heroína conhecida por sua participação e envolvimento na Revolução Farroupilha (1835-1845). Ao lado de Giuseppe Garibaldi (1807-1882), Anita lutou pela causa da liberdade no RS.