Festejos Farroupilhas: confira os campeões do Peão e Prenda mais bem pilchados a cavalo

O evento reuniu entidades tradicionalistas, famílias e admiradores da cultura gaúcha, transformando o momento em uma verdadeira celebração da identidade regional.

A atividade contou com a presença de Cléo Trindade, coordenador dos Festejos Farroupilhas, e apresentação de Giovane Moraes.

Os vencedores do concurso passam a ser os representantes oficiais da cidade nos Festejos Farroupilhas de 2025, simbolizando o orgulho e a preservação da tradição gaúcha em suas diferentes faixas etárias.

Campeões por categoria

Piá

1º – Francisco Bairros dos Santos – Piquete Presilha da Amizade

2º – Inácio Silveira da Silva – GT Namir Giovane Antunes

3º – Martin da Costa Lopes – GT Os Taúras

Mirim

1ª – Sarah Rates Severo – GT Iguiquiqua

2ª – Manoela Barros Coelho – CTG Farroupilha

3ª – Maria Luíce Nicola – GT Reponte dos Laçadores

Guri

1º – Pedro Soares Boaventura – GT Reponte dos Laçadores

2º – Felipe de Souza Moreira – CTG Oswaldo Aranha

3º – Manoel Adriano Vieira – GT Os Taúras

Juvenil

1ª – Antonia Moreira Nunes Noronha – GT Namir Giovane Antunes

2ª – Maria Eduarda Rodrigues – GT Iguiquiqua

3ª – Daniely Puitti – CTG Oswaldo Aranha

Peão

1º – Dione Kulmann Nardon – GT Tradição Gaúcha

2º – Manuel Moreira Nunes Noronha – GT Namir Giovane Antunes

3º – Eduardo Machado Gerundio – Grupo de Laçadores Mãe Campeira

Adulta

1ª – Renata Monhões do Prado – Grupo de Laçadores Mãe Campeira

2ª – Beatriz da Silveira Antunes – GT Namir Giovane Antunes

3ª – Sindi Caroline da Silva – Piquete Filhos do Cerro

Veterano

1º – Ricardo Rodrigues Camejo – Piquete Presilha da Amizade

2º – Jacinto Bonassa da Silveira – GT Namir Giovane Antunes

3º – João Norival Nicola – GT Reponte dos Laçadores

Veterana

1ª – Fátima Don Pereira – GT Reponte dos Laçadores

Segundo os organizadores, cada um dos vencedores será a “face da tradição” alegretense nos festejos, carregando consigo a responsabilidade de representar não apenas sua entidade, mas todo o município.

Até o dia 20 de setembro, quando será celebrado o Desfile Farroupilha, diversas atividades culturais, artísticas e tradicionalistas estão previstas em diferentes pontos da cidade.

Entre os destaques, estão a distribuição da Chama Crioula no Marco das Três Divisas, no próximo dia 11, a chegada da chama a Alegrete, prevista para o dia 13, e os já tradicionais encontros crioulos, apresentações artísticas e ações de cunho social, como a Campanha de Doação de Sangue, que se estende até 18 de setembro.

A agenda dos festejos também reserva espaço para a integração comunitária. No último fim de semana, a 3ª Mateada, que ocorreria na Praça do Bebedouro, precisou ser cancelada devido ao mau tempo. No entanto, a tradição retorna neste domingo, 7 de setembro, com a realização na Praça Getúlio Vargas, a partir das 14h.

Alegrete, historicamente reconhecida como uma das guardiãs da tradição gaúcha, reafirma a cada edição dos festejos o compromisso de manter vivas as raízes, passando às novas gerações o orgulho de ser gaúcho.