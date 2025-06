Festejos Farroupilhas de 2025 têm tema e música definidos

A Comissão Organizadora dos Festejos Farroupilha , com apoio do Instituto Estadual de Música (IEMRS), avaliou as 11 composições inscritas na chamada pública para escolha da canção tema dos Festejos de 2025, com base em três critérios: letra, melodia e contexto histórico.

A música selecionada foi “O Vaqueano do Rádio”, do grupo Alma Gaudéria, com letra de Fernando Espindola e composição de Thomas Facco e Lucas Mello. Segundo a presidente da Comissão, Denise Raquel Gress, a canção emocionou os avaliadores e representa bem o espírito das comemorações.

Em 2025, os Festejos Farroupilhas homenageiam dois ícones da tradição do Rio Grande do Sul: o centenário de Darcy Fagundes e os 70 anos do programa de rádio Grande Rodeio Coringa, por ter difundido as raízes gaúchas pelo rádio.

Também foi apresentada a identidade visual dos festejos, criada pela designer Liliane Pappen a partir de obra original do artista plástico e patrono do evento, Mario Barboza de Mattos. A proposta destaca a comunicação como ferramenta essencial para preservar a cultura gaúcha.