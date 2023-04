Festival da Linguiça comercializa 15 toneladas do produto; o evento superou todas as expectativas

Foram mais de 50 mil pessoas presentes ao longo de três dias, e o festival foi um grande sucesso – destacam os organizadores por meio do Diretor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Leonardo Cera. O Festival ofereceu uma ampla gama de atividades, incluindo cursos, palestras e treinamentos relacionados à produção de linguiça e alimentos com o produto.

Os visitantes puderam desfrutar de muitas atividades divertidas, como concursos de degustação, música ao vivo e competições gastronômicas. Havia também uma grande variedade de barracas que ofereciam uma seleção deliciosa da iguaria alegretense de diferentes sabores, desde linguiças tradicionais até novas criações gourmet, havia novidade para todos os gostos.

Mas, sem dúvida, a estrela do festival foram as linguiças. Mais de 15 toneladas do produto foram vendidas durante o evento, o que é realmente impressionante, disse Leonardo Cera da SEDETUR uma das Secretarias que organzaram o evento. Os visitantes puderam experimentar uma grande variedade de linguiças, desde as mais tradicionais até as mais exóticas e inusitadas.

Além da diversão, com os shows e do delicioso sabor dessa iguaria campeira, o Festival também ofereceu muita informação e conhecimento sobre a produção de linguiça. A combinação de atividades divertidas e deliciosos pratos garantiram todo esse sucesso. Com certeza, será lembrado por muito tempo como um dos melhores festivais de gastronomia da região.

Alegrete é um importante pólo da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, onde há o maior rebanho de bovino, além disso, no ano de 2020 recebeu o título de Capital Estadual da linguiça campeira. O Projeto de Lei 312/2019, de autoria do deputado estadual Luiz Marenco (PDT) e indicado pelo então vereador Rudi Pinto, declarou o município de Alegrete “Capital Estadual da Linguiça Tradicional Campeira”. Luiz Marenco foi responsável por encerrar a programação musical no domingo.

A iniciativa foi da Prefeitura de Alegrete por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, em parceria com o Sindicato Rural de Alegrete (SRA), Centro Empresarial de Alegrete (CEA) e Associação Alegretense de Agroindústrias (ALEGRO).