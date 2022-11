Festival da linguiça é nesta sexta-feira em Alegrete

Alegrete vai sediar neste dia 4, o Festival Estadual da Linguiça Tradicional Campeira.

O evento será no estande do Sindicato Rural, no Parque Dr Lauro Dorneles com início às 20h. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sindicato Rural, Alegro e Centro Empresarial são os promotires desta atividade que visa valorizar e promover a linguiça produzida no Município e que já tem selo de qualidade e pode ser vendida para vários regiões.

Empresas locais produzem a linguiça campeira, iguaria do prato gaúcho muito consumida em nosso Estado.

Na última Expofeira de Alegrete houve um concusro de linguiças, já com objetivo de valorizar quem produz linguiças no Município. Essa iguria tem despertado interesse de outros municípios pela qualidade do produto. Neste dia 4, outras cidades estarão aqui para conferir o porquê Alegrete se destaca na produção e comercialização de linguiças com qualidade e selo da Vigilância.