Sabores, saberes e tradição: Festival da Linguiça Campeira tem início com programação diversificada

A estrutura do evento já apresenta os espaços destinados às atividades técnicas, comerciais e culturais previstas na programação.

Nos corredores do parque, agroindústrias do município finalizam a organização de seus estandes, onde serão comercializados mais de 40 sabores de linguiça produzidos localmente. Ao todo, oito agroindústrias participam desta edição.

A programação teve início no mangueirão do parque com a prova de redomão. Paralelamente, no casarão, ocorreu a reunião técnica de fruticultura da Fronteira Oeste, organizada pela Secretaria de Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul e entidades parceiras.

Durante a manhã, o Pavilhão de Negócios (FEIND) sediou o evento Exporta RS, com a presença do secretário estadual da Agricultura, Clair Kunh, do diretor da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) e ex-prefeito de Alegrete, Márcio Amaral, do prefeito de Alegrete, Jesse Trindade, além de representantes de municípios e entidades locais. No encontro, foi destacada a relevância do festival e a necessidade de estimular negócios nas diferentes regiões do estado para ampliar o volume de exportações.

Também no Pavilhão de Negócios, foi realizada a reunião dos secretários de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul.

Além da feira de linguiças, o evento conta com dois pavilhões dedicados ao artesanato, além de uma série de palestras voltadas à discussão sobre turismo rural, regulamentação das agroindústrias e estratégias para o fortalecimento do desenvolvimento regional.

O festival segue com atividades até domingo.

Programação do Festival:

SEXTA-FEIRA

🟠 08h

📍 Mangueirão – Início Redomão

📍 Casarão – Reunião Técnica de Fruticultura da Fronteira Oeste

🟠 09h

📍 Mangueirão – Sessão Abertura Pavilhão de Negócios

🟠 09h30

📍 Feind – Programa Exporta RS

🟠 10h

📍 Arena do Conhecimento – Pista de Remates – Palestra “Oportunidades e Desafios” (Patrícia Reis da Luz – Analista SEBRAE/RS)

🟠 10h30

📍 Mangueirão – Reunião de Secretários de Desenvolvimento Econômico do RS

📍 Pavilhão do Artesanato – Bovinos – Sessão Abertura Pavilhão do Artesanato e Turismo do Baita Chão

🟠 11h

📍 Arena do Conhecimento – Pista de Remates – Palestra “Turismo Rural: Um Novo Conceito de Desenvolvimento em Espaços Rurais” (Gladis Pippi – Consultora SEBRAE/RS)

🟠 12h

📍 Arena do Conhecimento – Pista de Remates – Case de Turismo Rural da Região (com a produtora Anita Rodrigues)

🟠 14h

📍 Mangueirão – Palestra “A Importância dos RTS e das Agroindústrias para o Desenvolvimento Regional” – CRMV

📍 Casarão – I Fórum Regional de Irrigação

🟠 16h

📍 Casarão – Reunião Prefeitos AMFRO/CODEPAMPA

🟠 18h

📍 Estande SRA – Oficina de Harmonização de Vinhos, Linguiça e Produtos “Sabor do Alegrete”

📌 Inscrições: Secretaria de Agricultura

🟠 19h

📍 Estande SRA – Oficina de Harmonização de Azeite de Oliva, Linguiça e Produtos “Sabor do Alegrete”

📌 Inscrições: Secretaria de Agricultura

🟠 14h – 17h

📍 No Parque – Visita Técnica IG Linguiça Campeira nos estandes das agroindústrias

🟠 19h

📍 Restaurante – Solenidade de Abertura Oficial do II Festival Estadual da Linguiça Campeira

🟠 21h

📍 Palco Principal – Show Os Chacreiros

🟠 22h

📍 Palco Principal – Show Flor y Truco

🟠 23h30

📍 Palco Principal – Show Quarteto Coração de Potro e Marcelo Oliveira

SÁBADO – ALEGRETE – RS

🟠 08h

📍 Mangueirão – Início Redomão

🟠 09h

📍 Pavilhão de Negócios – FEIND – Programa Exporta RS

📍 Restaurante – Início do Concurso Gastronômico “Tudo Que Tiver Linguiça” – 3ª edição

🟠 10h

📍 Pavilhão de Negócios – FEIND – Reunião Regional das Entidades Empresariais

📍 Casarão – Reunião Técnica da SARGS e CREA/RS

🟠 12h

📍 No Parque – Frente ao Casarão – Baita Linguiça

🟠 16h

📍 Restaurante – Workshop Gastronômico

📌 Inscrições: SEDETUR

🟠 17h

📍 Estande do SRA – Oficina “Pequenos Especialistas em Azeite de Oliva”

🟠 Tarde

📍 Mangueirão – Gineteada

🟠 21h

📍 Palco Principal – Show Patrícia Pedrozo

🟠 22h

📍 Palco Principal – Show Taureando

🟠 23h30

📍 Palco Principal – Show Catherine Wernes

DOMINGO – ALEGRETE – RS

🟠 08h

📍 Mangueirão – Início Redomão

🟠 10h

📍 Restaurante – Workshop Gastronômico

🟠 16h

📍 Praça de Alimentação – Mateada da Tradição 4ª RT

🟠 16h30

📍 No Parque – Área Verde Próxima aos Remates – Mostra de Cães / URCAMP

🟠 Tarde

📍 Mangueirão – Gineteada

🟠 18h

📍 Palco Principal – Show Evandro do Carmo e Grupo Rincão

🟠 19h

📍 Palco Principal – Show Adair de Freitas e Juliano Moreno

🟠 20h30

📍 Palco Principal – Show Joca Martins

Clair Kuhn- Secretário de Agricultura do RS