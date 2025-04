Festival da Linguiça reúne público regional e autoridades no Parque Dr. Lauro Dorneles

O evento contou com ampla estrutura de alimentação, feira de produtos campeiros, espaço de artesanato e provas campeiras, atraindo grande público, especialmente a partir das 16h, quando visitantes de municípios da região passaram a circular pelo local.

Durante a tarde, ocorreu uma reunião do Consórcio de Desenvolvimento do Pampa (Codepampa), com a presença de prefeitos, vice-prefeitos e representantes dos municípios integrantes. A coordenação foi realizada pelo prefeito de Quaraí, Jeferson da Silva, atual presidente do consórcio. O deputado federal Afonso Motta também participou do encontro.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Entre os temas debatidos estiveram a Lei do Serviço de Inspeção Municipal (SIM), o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP) e o programa Inova RS. Prefeitos que usaram a palavra destacaram a organização do festival.

A programação do primeiro dia do festival incluiu ainda duas oficinas de harmonização de vinhos, linguiças e produtos locais com a marca Sabor do Alegrete. Também foi realizada uma visita técnica aos estandes do evento e o lançamento do calendário de eventos esportivos do município. O congresso técnico do Citadino de Futsal marcou essa última atividade.