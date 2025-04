Festival da Linguiça segue com provas campeiras, workshops e pratos típicos

Desde as primeiras horas da manhã, equipes e competidores estavam mobilizados para a continuidade das atividades.

A partir das 9h, o evento abriu espaço para palestras e workshops com temáticas variadas, voltadas principalmente ao setor do agronegócio. No mesmo horário, no restaurante do parque, teve início a terceira edição do concurso gastronômico “Tudo Que Tiver Linguiça”, reunindo pratos elaborados com o produto símbolo do festival.

Ao meio-dia, em frente ao Casarão, ocorreu a “Baita Linguiça”, ação que reúne todas as agroindústrias participantes em torno da produção de uma iguaria de aproximadamente 70 metros.

Durante todo o dia, o público encontra estandes de artesanato, produtos coloniais e espaços dedicados a temas diversos relacionados à alimentação e à produção agroindustrial da região. A programação é organizada em parceria com entidades como a SEDETUR, SARGS, CREA/RS e o Sindicato Rural.

A estimativa da organização é de que 13 mil pessoas tenham passado pelo parque no primeiro dia. A programação para este sábado inclui ainda os seguintes horários:

08h: Início da Redomão no Mangueirão

09h: Programa Exporta RS no Pavilhão de Negócios | Início do Concurso Gastronômico no Restaurante

10h: Reunião das Entidades Empresariais (Pavilhão de Negócios) e reunião técnica da SARGS e CREA/RS (Casarão)

12h: “Baita Linguiça” em frente ao Casarão

16h: Workshop Gastronômico no Restaurante (inscrições via SEDETUR)

17h: Oficina “Pequenos Especialistas em Azeite de Oliva” no estande do SRA

Tarde: Gineteada no Mangueirão

21h: Show de Patrícia Pedrozo no Palco Principal

22h: Show com Taureando

23h30: Encerramento da noite com Catherine Wernes

O evento segue com entrada gratuita e estrutura voltada para receber visitantes de toda a região.