Festival Gaúcho de Coreografias será neste sábado no Farroupilha

Neste dia 06, o CTG Farroupilha será palco do “Festival Gaúcho de Coreografias”.

A partir das 10h, os espectadores poderão desfrutar de apresentações artísticas encantadoras da nossa cultura.

Uma das grandes atrações será o show especial de César Oliveira & Rogério Melo, uma dupla prestigiada que promete abrilhantar ainda mais o evento. A presença desses artistas proporcionará aos participantes uma experiência musical única, enaltecendo a rica tradição gaúcha.

Uma ótima notícia é que a entrada será gratuita, tornando o evento acessível a todos os interessados ​​em vivenciar a cultura gaúcha em sua essência. Para obter mais informações sobre o festival, os interessados ​​podem consultar o perfil do O Mundo do CTG no Instagram.

E para aqueles que não puderem estar fisicamente ao evento, há uma solução: o festival será transmitido ao vivo pelo canal Mundo do CTG, permitindo que pessoas de todo o estado e de outras regiões também possam acompanhar e apreciar as belas coreografias e celebrar a cultura gaúcha em sua plenitude.

Com a participação de grupos representados e apresentação de coreografias envolventes, o Festival Gaúcho de Coreografias promete se tornar um verdadeiro espetáculo de dança e tradição. A ocasião será uma oportunidade única para os amantes da cultura gaúcha exaltarem o trabalho dos CTGs e se emocionarem com a beleza e a energia dessa manifestação artística tão marcante. É um evento que enaltece o orgulho de pertencer a essa rica herança cultural e um convite para apreciar a essência da tradição gaúcha em sua forma mais autêntica.

Trata-se do Festival Gaúcho de Coreografias, que reunirá 40 Centros de Tradições Gaúchas (CTGs) em duas etapas. Financiado pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura, o projeto prevê a distribuição de R$ 60 mil como ajuda de custo para os grupos se deslocarem até os locais das apresentações. A entrada é gratuita.