Festival Gracie Barra de jiu-jitsu promove competição e reúne pais e filhos

A competição interna de jiu-jitsu, reuniu crianças de 4 anos, adolescentes e adultos, foram mais de 50 atletas inscritos. Muitos fizeram sua primeira competição, que teve congresso técnico de regras e arbitragem, tudo conforme rege uma disputa oficial.

O evento realizado no ginásio da Escola Cívica do Instituto de Educação Estadual Oswaldo Aranha, contou com representantes de São Gabriel, alunos do Projeto Campeões do Futuro (Ginásio Osvaldo Aranha), alunos da academia Bolt, academia Vida Fitness, e também academia Flex e Projeto ADRA.

Segundo o instrutor e coordenador André Brazeiro, o objetivo da competição era fazer aprendizado de de jiu-jitsu, já que para muitos era sua primeira competição de forma lúdica, aprender regras, comportamento no tatame, e celebrar o Dia dos Pais. Teve premiação aos melhores em suas respectivas faixas e idades.

“Teve lutas de pais e filhos que abrilhantaram a festa. Foi um domingo espetacular, diferente com toda a família”, resumiu Brazeiro.

O professor André Brazeiro e equipe GB Alegrete agradeceram todos pela presença, inclusive os pais presentes incentivando os filhos, a direção da escola Oswaldo Aranha, e todos os representantes das academias e projeto, e também aos professores Marcelino ( De são Gabriel) aos instrutores Lissandro Soltau e Hellen Brazeiro.

A Gracie Barra já planeja a próxima competição após convite para competir na Argentina na cidade Santa Fé, no Compnet ( competição da Gracie Barra na Argentina).

Fotos: reprodução