Festival “Um tema de amor para Alegrete ” vai premiar a música vencedora com 4 mil reais

Nos 190 anos de emancipação político-administrativa, a Nativa FM e o Portal Alegrete Tudo promovem uma competição musical para escolher uma canção que seja o tema dos 190 anos de Alegrete. O evento, aberto a todos os músicos profissionais ou amadores de qualquer parte do Brasil, contemplará todos os gêneros musicais. Com essa flexibilidade e liberdade de escolha dos ritmos, temos expectativa de receber um acervo considerável de criações que enalteçam essa data tão expressiva para o Município.

O evento 100% virtual, é uma forma de contar com participações de concorrentes de várias regiões do Rio Grande do Sul e Brasil.



O projeto envolverá um planejamento e uma estratégia de divulgação em nossos veículos, todas as plataformas digitais e divulgação em outros meios parceiros de outras cidades. Nossa expectativa é dar ampla visibilidade a essa efeméride tão marcante para Alegrete.

CRONOLOGIA DAS ETAPAS



De 1/10/2021 a 15/10/2021, inscrições;



Dia 20/10/2021, divulgação das dez classificadas para a etapa final; a partir dessa data, as classificadas deverão providenciar clipe da música.



O prazo para entrega desse material encerra, impreterivelmente, às 23h59min do dia 5 de novembro;



De 6/10/2021 a 14/11/2021, a Organização do evento vai trabalhar na divulgação das classificadas em todos os canais de divulgação. Em razão disso, as gravações deverão ter uma boa qualidade de áudio (no mínimo, 128Kbps) e imagem (no mínimo, 1080 pixels).



Dia 15/11/2021, às 21 horas, a grande final, com transmissão direta pela Nativa FM, em live no You Tube, Instagram e Facebook, direto do Centro Cultural de Alegrete.



CRITÉRIOS PARA APURAR A COMPOSIÇÃO VENCEDORA DO FESTIVAL



Escolha híbrida – voto dos internautas (30%) e voto dos jurados técnicos (70%).



REGULAMENTO



Rádio Cultura de Alegrete Ltda., CNPJ 89.510.382/0001-07, sediada na Rua dos Andradas, 606 – Sala 4, em Alegrete/RS, torna público, para o conhecimento dos interessados, o Festival ‘um tema de amor para Alegrete’, de natureza artística e cultural, oferecido para músicos, compositores, intérpretes e instrumentistas de todo o Brasil, desde que se enquadre nos itens estipulados neste regulamento. O título do evento faz alusão aos 190 anos de Alegrete.



CAPÍTULO I



Do Festival e Organização



Artigo 1 – O Festival ‘um tema de amor para Alegrete’ acontece, em sua primeira edição, no formato de uma Live Show, no dia 15 de Novembro de 2021, no Centro Cultural Adão Ortiz Houayek, na Praça Oswaldo Aranha, em Alegrete/RS.



Artigo 2 – O Festival é uma realização da Rádio Nativa FM e Portal Alegrete Tudo.



Artigo 3 – compete à Coordenação Geral do Festival, nomear a Comissão Organizadora, com devidos responsáveis e auxiliares de cada setor (Inscrições e Triagem, Divulgação, Produção Executiva e Administração).



Artigo 4 – Todas as composições serão triadas e concorrem igualmente entre si, independente do seu local de origem.



CAPÍTULO II



Da Participação e Inscrições

Artigo 5 – As inscrições para o Festival ‘um tema de amor para Alegrete’, são totalmente gratuitas e estarão abertas a partir da 0h01 do dia 1 de Outubro de 2021, até às 23h59min do dia 15 de Outubro de 2021.



Artigo 6 – As inscrições deverão ser feitas de forma online, através do email: [email protected], preenchendo e anexando todas as informações necessárias, por completo, conforme orientações.



Parágrafo primeiro: deverá ser enviada apenas uma composição e devidas informações pertinentes por inscrição.



Parágrafo segundo: o arquivo de áudio deverá ser em formato MP3 e, obrigatoriamente, qualidade mínima de 128Kbps.



Parágrafo terceiro: o arquivo da letra da composição deverá ser enviado em Word, Fonte Arial e Tamanho 12, sem a informação dos compositores ou cifras.



Parágrafo quatro: a Ficha de Inscrição deverá ser enviada em arquivo formato PDF.



Artigo 7 – O número de inscrições por compositor é limitado a três composições (individual ou em parceria), podendo ser classificada, no máximo, uma composição.



Artigo 8 – a inscrição estará validada uma vez que recebido o e-mail de confirmação pela Comissão Organizadora.



Artigo 9 – As composições deverão ser de carater inédito.



Parágrafo primeiro: serão consideradas inéditas composições não gravadas, impressas, editadas ou publicadas em qualquer veículo de comunicação em massa ou internet.



Parágrafo segundo: o não-ineditismo poderá ser objeto de denúncia à Comissão Organizadora, por escrito e com provas.



Artigo 10 – Poderão ser inscritas composições em Língua Portuguesa, independente de identificação com a cultura regional, étnica, urbana, rítmica e/ou estilo.



Parágrafo primeiro: serão admitidas gírias, licença poética, expressões informais, palavras únicas ou expressões em outras línguas, desde que não descaracterize a Língua Portuguesa na composição.



Artigo 11 – Após a inscrição de sua obra, o compositor fica condicionado a não divulgação pública da mesma em áudio ou vídeo até a data do evento (15/11/2021), sob pena de desclassificação.



CAPÍTULO III



Da Triagem, Classificação e Julgamento



Artigo 12 – A triagem será feita entre os dias 16 e 20 de Outubro de 2021, por pessoas de grande conhecimento e expressão no meio musical e cultural.



Artigo 13 – Entre o montante de músicas inscritas, será classificado um total de dez composições concorrentes.



Artigo 14 – A Comissão da Triagem indicará três composições suplentes, caso alguma das classificadas tenha algum impedimento de concorrer.



Artigo 15 – As composições classificadas terão seus responsáveis informados através do mesmo e-mail informado na

Ficha de Inscrição e/ou através de contato telefônico.



Artigo 16 – As composições classificadas serão divulgadas no dia 20 de Outubro de 2021, através das programações da Rádio Nativa FM Alegrete e redes sociais, na página da rádio e site do Portal Alegrete Tudo.



Artigo 17 – Para os responsáveis pelas composições classificadas, serão enviadas orientações quanto ao vídeo (clipe), quesito que será analisado pelo Júri Técnico.



CAPÍTULO IV – Da Apresentação



Artigo 18 – A ordem de apresentação será decidida através de sorteio e informada aos representantes de cada composição, divulgada nos meios de comunicação e redes sociais na semana que antecede o festival.



Artigo 19 – Cada intérprete poderá defender, no máximo, uma composição.



CAPÍTULO V- Da Premiação

Artigo 20 – O evento premiará apenas a música vencedora com troféu e 4 mil reais.



CAPÍTULO VI – Das Disposições Gerais



Artigo 21 – As letras das composições não poderão incitar a violência de qualquer tipo, ódio ou discriminação. Não podem, igualmente, fazer alusão marcas comerciais ou qualquer tipo de apelo comercial.



Artigo 22 – O concorrente, ao confirmar sua inscrição, estará concordando com as normas do Festival na sua integralidade.



Artigo 23 – Casos omissos neste regulamento serão decididos e resolvidos pela Comissão Organizadora do Festival.



Artigo 24 – A Comissão Organizadora e o Corpo de Jurados são inteiramente responsáveis e soberanos em suas decisões, não cabendo recurso.



Artigo 25 – Dúvidas deverão ser encaminhadas através do e-mail: [email protected] ou pelo telefone 55 9 9105 2620.

O lançamento ocorreu ontem(1°), através de uma live na Página do Portal Alegrete Tudo com Jucelino Medeiros, Gerson Brandolt e Zolá Duarte. Acompanhe: