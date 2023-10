Festividades na praça celebram os 192 anos de Alegrete

Share on Email

Com palco na praça Getúlio Vargas, próximo a Igreja Matriz, artistas locais brindaram o público com apresentações de música, balé, teatro, banda na EMEB Honório Lemes. O prefeito Márcio Amaral, o vice Jesse Trindade e secretários municipais participaram do evento.

Ballet Copélia

No palco marcaram presença Vitor Lobins, o grupo Dançart, Ballet Coppélia, o grupo de teatro Lutálica, acústico Eles Dois e a banda da escola Honório Lemes deram o seu show à comunidade que aproveitou o final de tarde quente do último domingo de outubro no “Baita Chão”.

Banda da EMEB Honório Lemes

Os 192 anos de Alegrete são marcados pelo avanço de conquistas em mobilidade, novas empresas que aportam na cidade e consolidação de Alegrete como uma nova fronteira agrícola do RS, com avanço da cultura da soja já com mais de 120mil ha cultivados.