Fevereiro traz o retorno às aulas

As escolas particulares regressam mais cedo, o Colégio Divino Coração (CDC) no dia 15 de fevereiro para todos os estudantes. O Colégio Raymundo Carvalho (URCAMP) volta no dia 13 para os alunos do Ensino Fundamental e no dia 14 de fevereiro para o Ensino Médio, o educandário tem 340 discentes preparados para o novo ano letivo.

Já as escolas públicas retornam após o Carnaval, no dia 23, tanto para estudantes da Educação Infantil quanto para Ensino Fundamental e Médio. As escolas municipais somam 36: 15 na zona urbana, 10 polos na zona rural e 11 escolas de Educação Infantil, totalizando em torno de 3.540 estudantes.

A 10ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), atende vários municípios da região oeste, como Alegrete, Barra do Quaraí, Itaqui, Manoel Viana e Uruguaiana, atendendo 20.013 alunos, sendo que em Alegrete são 6.343 estudantes matriculados.

Oportunidade de recuperação

Alunos da rede estadual que reprovaram em 2022 terão, de 8 a 16 de fevereiro, a oportunidade de realizar novas atividades de recuperação em grupos de estudos.

Gisele Luz